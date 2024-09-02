Uçakların yedi günde bir yıkanmak zorunda olmasının nedeni bakın neymiş... Uçakların belli aralıklarla düzenli olarak yıkanmaları gerekir. Bunun nedeni çoğu kişi tarafından estetik kaygı olarak düşünülse de durum bundan ibaret değilmiş. Yedi günde bir yıkanmalarının nedeni bakın neymiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Kara yolunda kullanılan birçok ulaşım aracının yıkanması çoğunlukla estetik kaygılar yüzünden olurken hava yolu taşıtlarında durum oldukça farklıymış.

Uçakların düzenli bir şekilde yıkanması temiz görünmelerini sağlamanın aksine güvenlik açısından oldukça önemli bir nedene dayanıyormuş.

Neredeyse pilotun profesyonelliği kadar önemli olan bu yıkanma kuralının arkasında yatan nedenler bakın nelermiş.

DÜZENLİ OLARAK YIKANIYORLAR ÇÜNKÜ...

Uçakların yıkanmasının sadece estetik kaygı nedeniyle olduğunu düşünenlerin kasine meğer uçakların yıkanmalarına ilişkin bazı kurallar varmış.

Bu kurallar çerçevesinde normal bir uçakta yıkama sıklığı haftada en az bir kere olmalıymış. Ancak bir uçak, tuzlu suya maruz kalacağı bölgelerden geçiyorsa veya kirliliğin fazla olduğu rotaları takip ediyorsa yıkamanın üç-beş güne düşmesi gerekiyormuş.

Uzun mesafe kateden uçaklar bolca kir, döküntü ve tozla kaplanır. Tüm bunlarda, uçağın performansını doğrudan etkileyen faktörlere sahiptirler.

Kirle kaplanmış bir uçağın yüzeyi; hava akışının düzgün bir şekilde sağlanmasını engellemesi aerodinamik direncini etkilenmesine neden olur. Bu sebepten dolayı sürtünme ortaya çıkar ve otomatik olarak yakıt verimliliği ve hız da etkilenir.

Ayrıca düzenli yıkanmadıklarında uçak yüzeyinde biriken kirler navigasyon, yükseklik kontrolü ve motor performansı izleme gibi çeşitli sistemleri olumsuz yönde etkileyebileceği için düzenli yıkanmaları bu sistemlerin doğru çalışmaları hayati önem taşır.

Toz ve kirlerin motora girmesi veya hava hızını ölçmek için kullanılan pitot tüplerinin tıkanması, “yabancı cisim hasarı” olarak adlandırılır ve çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Bahsettiğimiz bu nedenlerden dolayı uçakların düzenli yıkanması, uçakların yalnızca görünüşüne katkı sağlamaz aynı zamanda verimliliği de artırır. Böylece hem hava yolları hem de yolcular için daha güvenli uçuşlar sağlanır.