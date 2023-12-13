UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele etti.
Galatasaray grubunda oynadığı 6 maç sonunda 5 puan topladı. Grubunu 3. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023/24 sezonunun grup maçları, 14 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Gruplarını lider olarak bitiren takımlar, bir üst tura yükselecek. İkinci olan takımlar ise Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlarla play-off turunda karşılaşacak.
Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...
Kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;
- Sporting
- Slavia Prag / Roma
- Karabağ / Molde
- Toulouse / Saint Gilloise
- Real Betis / Rangers / Sparta Prag
- Freiburg / West Ham
- Rennes / Villarreal
- Marsilya / Brighton