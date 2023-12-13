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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele etti. Galatasaray grubunda oynadığı 6 maç sonunda 5 puan topladı. Grubunu 3. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2023/24 sezonunun grup maçları, 14 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Gruplarını lider olarak bitiren takımlar, bir üst tura yükselecek. İkinci olan takımlar ise Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlarla play-off turunda karşılaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih... Kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde; - Sporting - Slavia Prag / Roma - Karabağ / Molde - Toulouse / Saint Gilloise - Real Betis / Rangers / Sparta Prag - Freiburg / West Ham - Rennes / Villarreal - Marsilya / Brighton