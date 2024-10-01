Ülkeler anlaştı: Sınırlar yeniden çizilecek İsviçre hükümeti, İtalya ile İsviçre arasındaki sınırı belirleyen buzullar eridiği için sınırın yeniden çizileceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa'nın buzullar üzerindeki etkisi çok sert oldu.

İsviçre'de buzullar geçen yıl hacimlerinin yüzde 4'ünü kaybederken, kayıtlara geçen ikinci en büyük yıllık düşüşü yaşadı. Ülkede en büyük düşüş 2022'de yüzde 6 olarak gerçekleşti.

İtalya ile İsviçre arasındaki sınırın bir kısmı, eriyen buzullar nedeniyle yeniden çizilecek.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İki ülke, Alpler'in en yüksek zirvelerinden olan Matterhorn Zirvesi'nin altındaki sınırı değiştirme konusunda anlaştı.

İsviçre hükümeti yaptığı açıklamada, "Buzulların erimesiyle bu doğal unsurlar gelişiyor ve ulusal sınırları yeniden tanımlıyor" dedi.

İsviçre hükümeti düzenlemeyi bugün resmen onaylarken, İtalya'da ise onay süreci devam ediyor.

İsviçre hükümeti, her iki taraf da imza sürecini tamamladığında, anlaşmanın yayınlanacağını ve yeni sınırın ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Kaynak: DHA