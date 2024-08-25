Haberler



Bilgi



Ülkeler denizaltı güçleriyle sırlandı! Türkiye sırasıyla listeye damga vurdu...

Ülkeler denizaltı güçleriyle sırlandı! Türkiye sırasıyla listeye damga vurdu... Denizlerin hakimiyetinde oldukça önemli olan denizlatları hakkında yapılan bir araştırma sonucunda denizaltı hakimi ülkeler listesi yayınlandı. Türkiye’nin listedeki sırası damga vurdu. İşte, denizaltı hakimi ülkeler listesi...