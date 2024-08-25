Ülkeler denizaltı güçleriyle sırlandı! Türkiye sırasıyla listeye damga vurdu...

Editör: Seda Yeşilyurt
ABD merkezli bir araştırma şirketi olan Globaalfirepower adlı şirket, ülkelerin denizaltı hakimiyetlerini ortaya koyan bir liste yayınladı.
Denizaltı kuvvetlerinin değerlendirilerek listelenen ülkeler arasında Türkiye ilk 10’a girmeyi başararak listeye damga vurdu.
Birçok ülkeyi gerisinde bırakarak deniz hakimiyetinde başarısını gözler önüne süren ülkemiz bakın denizaltı hakimi ülkeler sıralamasında kaçıncı oldu.
İŞTE, DENİZALTI HAKİMİ ÜLKELER SIRALAMASI
1- Rusya
2- ABD
3- Çin
4- Kuzey Kore
5- Japonya
6- Güney Kore
7- İran
8- Hindistan
9- Türkiye
10- Yunanistan