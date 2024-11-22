Umumi Tuvaletlerdeki En Temiz Kabin Bakın Hangisiymiş!

Yağmur Dinç

Umumi tuvaletler, birçok insanın ortak kullandığı bir alandır ve temizlik açısından şüphelidir.

Kabinler arasında "hangisi daha temiz" diye seçim yapmak da zordur.

Ancak, bilimsel araştırmalar bu işi biraz daha kolaylaştırıyor.

İşte en temiz kabin bakın hangisi...

KÖŞELERE GİDİN

Psikolojik araştırmalar, insanların genellikle benzer seçenekler arasında orta noktayı tercih etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Birçok araştırma, insanların umumi tuvaletlerde orta kabinleri daha sık kullandığını ortaya koyuyor.

Böylece, kapıya en yakın kabinin diğer kabinlere göre daha temiz olduğu sonucuna varılıyor.