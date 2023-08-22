Üniversite e-kayıt ne zaman ve nasıl yapılır? İşte e-Devlet kayıt ekranı ve gerekli olan evraklar! YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrencilerin gündeminde e-kayıt işlemleri yer alıyor. Peki, üniversite e-kayıt ne zaman başlıyor? Üniversite e-kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

ensonhaber.com

Öğrenciler, 2023-2024 akademik yılı için üniversite kayıt tarihlerini sabırsızlıkla bekliyor.

Üniversite hayatına adım atacak gençler, geleceklerini şekillendirecek bu önemli döneme dair meraklı gözlerle tarihleri araştırıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler kayıtlara çevrildi.

Tercihlerine göre belirli bölümlere yerleşen öğrenciler, e-kayıt sürecinin ne zaman başlayacağı hakkında araştırma yapmaya başladı.

Kayıt için gerekli belgeler de merak edilen konular arasında. Peki, üniversite e-kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

Üniversite e-kayıt işlemleri ne zaman başlıyor?

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin e-kayıt işlemleri 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlanacak.

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Kayıt için gerekli belgeler

1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

3- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

5- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

6- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.