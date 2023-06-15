Üniversite sınavı bu hafta sonu mu? 2023 YKS'ye kaç gün kaldı? 2023 üniversite sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan milyonlarca aday için heyecan devam ediyor. Arama motorlarında sınava kaç gün kaldığı araştırılıyor. Peki üniversite sınavı bu hafta sonu mu? 2023 YKS kaç gün kaldı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı için geri sayım başladı. Lise eğitimini tamamlayan ve eğitimini yükseköğretime taşımak isteyen öğrencilerin gündeminde üniversite sınavı yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç aşamada yapılıyor. Adaylar iki farklı günde sınava giriyor. Haziran ayında girilmesiyle birlikte üniversite sınavına girecek olan adaylar YKS için gün saymaya başladı. Peki üniversite sınavı bu hafta sonu mu? 2023 YKS kaç gün kaldı? İşte merak edilenler... 2023 YKS kaç gün kaldı? ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 2023 YKS 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bu hafta sonu yapılacak olan sınava 2 gün kaldı. TYT: 17 Haziran 2023 Cumartesi AYT: 18 Haziran 2023 Pazar YDT: 18 Haziran 2023 Pazar 2023 YKS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ