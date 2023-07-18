Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 YKS tercih tarihleri YKS sınavları 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanması için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Diğer yandan YKS tercihleri adayların gündeminde yer alıyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Liseyi tamamlayan öğrenciler eğitimini lisans ve ön lisansa tamamlamak için üniversite sınavına giriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl Haziran ayında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenliyor. Bu yıl YKS sınavına giren adaylar, 17-18 Haziran 2023 tarihinde ter döktü. Sınav sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Diğer yandan sınava giren adaylar, arama motorlarında YKS tercihlerinin tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte üniversite tercihleri tarihleri... 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sınav sonuçları bu yıl 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Ardından adaylar için tercih maratonu başlayacak. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında başlamıştı. Bu yıl tercih tarihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı.