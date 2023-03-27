Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alınmıştı.
Deprem bölgesindeki okulların tekrar eğitime başlamasının ardından üniversiteler de gündemde yerini aldı.
Deprem felaketi sonrasında uzaktan eğitime geçen üniversitelerle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Nisan ayında yeniden değerlendirme yapılacağını duyurmuştu.
Nisan ayına kısa bir zaman kala binlerce üniversite öğrencisinin, “Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?” sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt geldi.
Üniversiteler açılacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara ile ilgili açıklamalar da bulundu:
''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.
Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Nisan ayında hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini şu sözlerle ifade etti:
"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.
Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"