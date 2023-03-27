Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Üniversite yüz yüze eğitim ile ilgili nisan ayında yeni bir değerlendirme yapılacağı duyurulmuştu. Mart ayının bitmesiyle binlerce üniversite öğrencisi, “Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı, ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklenen açıklama geldi.

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alınmıştı.

Deprem bölgesindeki okulların tekrar eğitime başlamasının ardından üniversiteler de gündemde yerini aldı.

Deprem felaketi sonrasında uzaktan eğitime geçen üniversitelerle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Nisan ayında yeniden değerlendirme yapılacağını duyurmuştu.

Nisan ayına kısa bir zaman kala binlerce üniversite öğrencisinin, “Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?” sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt geldi.

Üniversiteler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara ile ilgili açıklamalar da bulundu:

''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.



Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."

YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Nisan ayında hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini şu sözlerle ifade etti: