Ünlü meteorolog özellikle uyardı! En berbat 2 geceye hazır olun! "Nemli ve ıslak" Eyyam-ı Bahur sıcakları cuma ve cumartesi gecesi asıl etkisini gösterecek.

Türkiye, kavruluyor...

Meteorolojinin her uyarısı, daha da terletiyor.

"Eyyam-ı Bahur" sıcakları, asıl etkisini göstermeye hazırlanıyor.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda endişeleri arttırdı.

Ökten, önümüzdeki iki gece nem oranının çok yüksek olacağını söyledi.

"En berbat 2 gece"

Kerem Ökten, paylaşımında "En berbat 2 geceye hazır olun. Yarın (Cuma) gecesi ve Cumartesi gecesi senenin ve uzun senelerin en nemli iki gecesini geçireceğiz. Nem seviyesi korkunç boyutta. Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız…" ifadelerini kullandı.

Ökten, "Nemli, ıslak bir gece bizi bekliyor. İstanbul'da bu gece, skew-t diyagramında görüldüğü üzere, iki çizgi (Yeşil ve Kırmızı) 950 hpa'da birleşiyor. Yani 500 metre üstümüzden nem bulutları geçecek." dedi.