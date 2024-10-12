Ünlü peynir markası kapatıldı: Sofraların vazgeçilmeziydi salgına neden oldu tespit edildi!

Haber Merkezi

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı olan peynir markası mahkeme kararıyla kapatılma kararı şaşkınlık yarattı.

ABD merkezli olan ünlü peynir markası Rizo-Lopez, listeria bakterisinin birçok ürününde tespit edilmesi sonucu mahkeme kararıyla kapatıldı.

Söz konusu markanın, 2014 yılından bu yana süregelen listeria salgınında büyük bir rol oynaması da dikkat çekiyor.

ABD Adalet Bakanlığı, fabrikanın kapatılma kararının ölümcül salgınla doğrudan bağlantılı olduğunu açıklarken, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ortak soruşturması sonucunda fabrikanın mühürlendiğini bildirdi.

20’Yİ AŞKIN KİŞİYİ ETKİLEDİ!

Listeria bakterisinin birçok peynir çeşidinde yaygın şekilde bulunmasının ardından şirket, ürünlerini geri çağırmaya başlamış ve Şubat ayında geri çağrılan ürün sayısı 60'ı geçmişti.

CDC, söz konusu peynirlerin neden olduğu salgının 11 eyalette 26 kişiyi etkilediğini, 23 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Özellikle hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açan listeria enfeksiyonu, genellikle enfekte gıdaların tüketilmesinden 2 hafta sonra ateş, kas ağrısı, bulantı ve ishal gibi semptomlarla ortaya çıkıyor.