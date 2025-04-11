Ünlü tereyağı markasında skandal: Market raflarından acil koduyla toplatılıyor! İşte sebebi

ABD’nin önde gelen süt üreticileri arasında yer alan Cabot Creamery, acil koduyla tereyağları hakkında toplatılma kararı alındı.
Söz konusu ürünlerde hijyen riski taşıyan ve dışkı kaynaklı kontaminasyonun işareti olarak kabul edilen koliform bakteri saptanması üzerine binlerce paketi raflardan kaldırılıyor.
Toplamda 1.700 pound (yaklaşık 770 kilogram) ürünü kapsayan geri çağırma, firmanın bağlı bulunduğu Agri-Mark Inc tarafından gönüllü olarak başlatıldığı belirtildi.
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Yedi farklı eyalette satışa sunulduğu aktarılan ürünlerin, tüketicilerin söz konusu partiye ait ürünleri kesinlikle tüketmemeleri, doğrudan satın aldıkları mağazaya iade etmeleri gerektiğini vurguladı.
Geri çağırma işlemi, Cabot Creamery markasına ait 8 onsluk "Ekstra Kremalı Premium Deniz Tuzlu Tereyağı" ürününü kapsıyor. Geri çağrılan paketler, ikili karton kutular içinde satılıyor ve ürün etiketlerinde şu bilgiler yer alıyor:
Son tüketim tarihi: 9 Eylül 2025
Parti numarası: 090925-055
UPC kodu: 0 78354 62038 0