Ünlü yoğurt markasında zararlı madde tespit edildi! O marka yoğurtları evinize sokmayın... Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de satışı yapılan o yoğurt markasında zararlı madde olduğu tespit edildi. İçeriğinde insan sağlığı için zararlı olan madde olan marka raflardan tek tek kalkıyor.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, birçok süt ve süt ürününde insan sağlığına zararlı olan koruyucu madde tespit edildi.

Bakanlık tarafından ilgili ürünlerin 17 Aralık 2011 tarihli Gıda Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8. maddesinin sağlanmadığı tespit edildiğinden o marka yoğurtların tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın resmi sitesinde yer alan duyuru sonrası insan sağlığına zararlı koruyucu madde içeren süt ve süt ürünlerinin alınmaması gerektiği belirtildi.

NETAMİSİN TESPİT EDİLDİ!

Gıdalarda küf ve maya oluşumunu engellemek için kullanılan bir katkı maddesi olan netamisin insan sağlığı için oldukça zararlı olan maddeler arasında yer alıyor.

Netamisin, alerjik reaksiyonlar, sindirim sistemi problemleri ve uzun vadede bağırsak sağlığına zarar verme potansiyeli nedeniyle gıdalarda bulunmaması gerekiyor.

Bakanlık tarafından tespit edilen ve resmi sitede yayınlanan açıklamaya göre o marka yoğurtlarda ve süt ürünlerinde söz konusu madde tespit edildi.

Yapılan duyuruda netamisin içeren markalar ve ürünler listelendi. İşte , netamisin içeriğine rastlanan ürünlerin yer aldığı liste:

-Ege Turkuaz Zeytin Zeytinyağı Gıda Ürünleri İnşaat Akaryakıt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Sütkuaz markalı 02.06.2024 seri numaralı tam yağlı kaymaklı yoğurdunda Natamisin Tespit Edildi.

-Öte yandan Kevser Peynir Gıda Sanayii A.Ş'nin 337 seri numaralı Kevser yarım yağlı kahvaltılık tost peyniri ürününde Natamisin tespit edildi.

-Turgut Reis Süt Mam. Tar. Ürn. Oto. Gıda San. ve Tic. LTD.ŞTİ'nde 15.06.2023 seri numaralı yarım yağlı taze çeşnili eritme peynirinde de (Ayçekirdeği Çörekotu Çeşnili) Natamisin çıktı.

-Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 1.3.120.24 seri numaralı tam yağlı taze kaşar peynirinde Natamisin tespit edildi.