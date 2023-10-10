Büyük umutlarla transfer edilmişti! Ünlü yorumcudan Galatasaraylıları şok eden iddia.. Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech hakkında yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

ensonhaber.com Galatasaray'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in canlı yayında açıkladığı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın oynadığı son 4 resmi maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ziyech hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Katıldığı bir yayında açıklamalarda bulunan Serdar Ali Çelikler "Galatasaray'da Hakim Ziyech'in devre arasında ayrılma ihtimali var diyorlar." sözleriyle sosyal medyada gündeme oturdu. Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 3 resmi maçta forma giydi. Faslı futbolcu Süper Lig'de 2 Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maçta forma şansı buldu. Hakim Ziyech oynadığı 3 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.