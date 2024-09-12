Ütünün ucunun üçgen olmasının nedeni bakın neymiş... Gündelik hayatta en çok kullanılan eşyalardan biri olan ütünün ucunu herkes fark etmiştir. Marka model fark etmeksizin hepsinin ucu üçgen şeklindedir. Bakın uçlarının üçgen olmasının arkasında yatan sır neymiş...

Haber Merkezi

Her geçen gün değişen ve gelişen teknoloji karşısında bazı eşyalar kullanım imkanı olarak değişimler geçiriyor olsa da tasarım olarak hep aynı kalır.

Bu eşyaların başında ise ütüler yer alır. Her geçen gün gelişen teknolojiyle farklı özellikler kazandırılıyor olsa da bile tasarımında herhangi bir değişikliğe gidilmez.

Ütülerin alt tabanları ilk üretilmeye başladığı günden bu yana ucuna gidildikçe üçgen şeklini alır. Birçok çeşidi bulunan ütülerin uçlarının geçmişten bugüne üçgen kalmasının nedeni ise şaşırtıyor.

UÇLARI NEDEN ÜÇGEN...

Giysileri döverek ütülemekten, sürterek ütülmeye nihayet geçildiğinden beri de uç kısmındaki üçgen şekli farklı modeller geliştirilse dahi hep aynı kaldı.

Uçlarının üçgen olmasının nedeni baktığımızda ise kırışıklıkları dışarı doğru açmak için tıpkı gemilerin ucu gibi üçgen olarak tasarlandı. Kendi yolunu açarak kırışıklıkların dışarı doğru itilmesini sağlayan bu tasarım detayı sayesinde sürtünme minimuma inerek hareket kabiliyeti de aynı oranda artış gösterir.

Kısacası ütülerin uçlarının üçgen şeklinde yapılmasının nedeni giysilerdeki kırışıklıkların tamamen giderilmesi ve ütü işlemi esnasında yeni kırışıklıkların oluşturmamasıymış.