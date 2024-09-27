Haberler



Bilgi



Uyarı geldi: İstanbul'da son kez yaşanacak! "Kıymetini bilin"

Uyarı geldi: İstanbul'da son kez yaşanacak! "Kıymetini bilin" Meteorolojik verilere bakıldığında İstanbul için bu hafta sonu yaz tadında geçecek.