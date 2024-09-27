Haber Merkezi
İstanbul, haftayı serin geçirdi.
Aşırı sıcak günlere veda eden Megakent, Balkanlar esintisiyle serinledi.
Yaz bitti derken, hafta sonu için son şans duyuruldu.
YAZ HAVASI
Hava Forum'un X paylaşımında, 3 gün boyunca havaların ısınacağı belirtildi.
Paylaşımda, "Montları, trençkotları üzerinizden çıkarın! Şimdi sırası değil. Bugün, yarın ve pazar yaz havası var. Mont ve trençkotları pazartesi-salı giyersiniz...
3 gün boyunca yaz yaşayacağız. İstanbul'da bazı ilçeler tekrar 30 olur. Tadını çıkarın yazcılar..." ifadeleri yer aldı.