Uyarı geldi: İstanbul'da son kez yaşanacak!
Haber Merkezi

İstanbul, haftayı serin geçirdi.

Aşırı sıcak günlere veda eden Megakent, Balkanlar esintisiyle serinledi.

Yaz bitti derken, hafta sonu için son şans duyuruldu.

YAZ HAVASI

Hava Forum'un X paylaşımında, 3 gün boyunca havaların ısınacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Montları, trençkotları üzerinizden çıkarın! Şimdi sırası değil. Bugün, yarın ve pazar yaz havası var. Mont ve trençkotları pazartesi-salı giyersiniz...

3 gün boyunca yaz yaşayacağız. İstanbul'da bazı ilçeler tekrar 30 olur. Tadını çıkarın yazcılar..." ifadeleri yer aldı.

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Yağmur Dinç
Editör