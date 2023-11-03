Uyarılar peş peşe geldi: Camı pencereyi kapatın! O tarihte geliyor…

Son dakika bilgisine göre, meteoroloji kaynakları ülkemizi etkisi altına alacak olan üç farklı hava olayının yaklaştığını duyurdu.
Bu gelişmeyle birlikte, vatandaşlar gerekli önlemleri almak için harekete geçti.
Meteoroloji yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla, önümüzdeki günlerde Türkiye'yi etkisi altına alacak olan hava olayları hakkında uyarılarda bulundu.
Afrika kıtasından başlayarak yola çıkan bu hava olayları, ülkemizi etkisi altına alacak.
O tarihten sonra başlayacak...
Çöl tozları yola çıktı!
Meteoroloji yetkilileri, Türkiye'nin hava durumunu etkileyen üç ayrı hava olayı uyarısında bulunuyor. Bu uyarılar, 4 Kasım 2023 tarihinde ülkeyi etkisi altına alacak olan meteorolojik olaylara karşı vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırıyor.
Cumartesi günü Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli lodos beklendiği açıklandı. Aynı tarihte ülkenin birçok yerinde sıcak hava dalgası etkili olacak.
Son olarak çöl tozları konusunda uyarı yapan Hava Forum, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:
"Son Dakika: Afrika üzerinden sıcak hava dalgası ve bir miktar çöl tozu ülkemize doğru yola çıktı. Cumartesi günü yaz havası yaşayacağız. İstanbul 29-31°, Ankara 25-26°, İzmir 30-32°, Bursa 30-32° derecelere çıkacak. Ayrıca kuvvetli lodos olacak."