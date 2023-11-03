Haberler



Bilgi



Uyarılar peş peşe geldi: Camı pencereyi kapatın! O tarihte geliyor…

Uyarılar peş peşe geldi: Camı pencereyi kapatın! O tarihte geliyor… Sosyal medya üzerinden vatandaşlara uyarı yapıldı. O tarihten itibaren Türkiye’ye giriş yapacak. Vatandaşlar, önlem almak için harekete geçti.