Uygun fiyatlı Dyson muadili geliyor! BİM 26-29 Eylül aktüel ürünler: Şimdiden sıraya girdiler... BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın yıldızları belli oldu. Uygun fiyatlı dikey süpürge, Dyson'a muadil gösterildi. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel ürünlerde neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu!

ensonhaber.com

Aktüel ürün satışlarıyla rağbet gören market zinciri BİM, haftanın yeni ürünlerini yayınladı.

Salı ve cuma günleri satışta olan aktüel ürünlerde bu hafta neler var belli oldu.

Elektronikten mutfak eşyasına sayısız birçok ürünü buluşturan BİM, Ramazan boyunca birçok kategoride ürünü indirimli olarak satışa sunacak.

Bu hafta Bim'de 26-29 Eylül aktüel ürünleri afişi yayınlandı. BİM'de bu hafta Dyson süpürgenin en ucuz muadili raflarda olacak.

Dyson'a servet ödemek istemeyenler, sıraya girecek.

İşte aktüel ürünler afişleri...