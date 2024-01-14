Uyumadan önce 1 kaşık sürün, ayak topuklarınız pamuk gibi olacak Ayakkabılar nedeniyle zamanla oluşan topuk çatlaklarından kurtulmak mümkün! Tamamen doğal 3 malzemeyle ayak topuklarınız pamuk gibi olacak.

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Ayak sağlığı, genellikle üzerinde yeterince durulmayan ancak önemli bir konudur.

Yanlış ayakkabı seçimi, uzun süre giyilen dar veya sert ayakkabılar, topuklu ayakkabılar ya da ayakta uzun süre efor sarf ettiren işler, birçok kişinin karşılaştığı topuk çatlağı sorununa neden olabilir.

Zamanla ilerleyen bu sorun, yaraya dönüştüğünde telafisi zor olabilir. Ancak, bu sorunu en başından tedavi etmek mümkün.

Bu basit ve etkili yöntem sayesinde, ayak sağlığınıza daha fazla dikkat ederek topuk çatlağından kurtulabilir ve pamuk gibi yumuşacık topuklara sahip olabilirsiniz.

1 kaşıkla topuk çatlaklarını yok eden 3'lü

1 çay kaşığı bal, 3 çorba kaşığı pirinç unu ve birkaç damla sirkenin harmanlandığı bu doğal karışım, topuk çatlağına kese yaparak yumuşacık bir çözüm sunuyor.

Bal, çatlamış derilerin iyileşmesine yardımcı olan doğal bir antiseptiktir. Pirinç unu, cildi arındırıp mineral kazandırma özelliği sayesinde topuk çatlağını tedavi eder. Sirke ise, cildin pH dengesini düzenleyerek topukların daha sağlıklı olmasına katkıda bulunur.

Uygulama yöntemi:

1 çay kaşığı bal, 3 çorba kaşığı pirinç unu ve birkaç damla sirkeyi karıştırın.

Ayaklarınızı ılık suyla yaklaşık 10 dakika ıslatın.

Islanan ayaklarınızı hazırladığınız karışımla hafifçe keseleyin.

Kese işlemi sayesinde ölü deri yavaş yavaş çıkacaktır.

Bu keseleme yöntemini haftada 2 ya da 3 kez uygulayın.