Uzaktan çalışma sistemi bu sefer öğretmenlikte! MEB duyurdu, görevlendirme yapılacak… Çoğu meslek grubunda son zamanlarda sıkça uygulanan uzaktan çalışma modeli artık öğretmenlikte de uygulanacak. Duyurular yapıldı, görevlendirmeler başlayacak…

ensonhaber.com

Pandemi dönemiyle birlikte hayatlarımıza dahil olan uzaktan çalışma modeli birçok kuruluş tarafından tercih ediliyor. Belki de dahil olacağı hiç akla gelmeyecek öğretmenlik mesleğinde de artık uzaktan çalışma modeli uygulanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından öğretim programlarıyla uyumlu, etkileşimli, dijital eğitsel içeriklerin üretimine yönelik çalışmalar yürütülmekte.

MEB, bu çalışmalar kapsamında içerik üretim çalışmalarında görev almak üzere uzaktan çalışma yöntemi ile öğretmen görevlendirmesi yapılacağını duyurusunu geçekleştirdi.

Başvurular nereden yapılacak? Şartları neler olacak...

Öğretmenler için, uzaktan çalışma modeline dahil alanların bilgisi ve bu alanlar ait aranan şartlar açıklandı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, istenen şartları MEB tarafından yayınlanan PDF üzerinden kontrol edebilecekler. İstenen genel ve özel şartların sağlanması halinde adaylar, https://basvuru.eba.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvurular, 29 Aralık 2023 - 12 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular sadece sistem üzerinden gerçekleşecek…

Adayların başvurularını sadece https://basvuru.eba.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmesi gerekmekte. E-posta veya elden yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Genel ve özel şartların yer aldığı PDF’e aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.