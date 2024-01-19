Uzaya giden ilk Türk oldu! Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürdü? Türkiye'nin ilk astronotu ünvanını kazanan Alper Gezeravcı'nın uzaya giderken yanında götürdükleri merak uyandırdı. İşte Alper Gezeravcı'nın yanında götürdükleri...

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Uzaya çıkarak Türkiye'nin ilk astronotu unvanını kazanan Alper Gezeravcı'nın, uzaya çıkarken yanında götürdükeleri merak uyandırdı.

Alper Gezeravcı'nın uzaya giderken yanında neler götürdüğü sosyal medyada en çok merak edilenler arasında yer aldı.

Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında götüreceklerini daha önce açıklamıştı. İşte Alper Gezeravcı'nın o açıklaması...

Alper Gezeravcı açıklamasında "Silifkeliyim, Yörük kökeninden geliyorum. Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum." ifadelerine yer vermişti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirileceği "Extremophyte" adlı deneyde kullanılmak üzere yanında Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen 'Schrenkiella Parvula' bitkisini götürdüğü ortaya çıktı.

Alper Gezeravcı 'Schrenkiella Parvula' bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkileri araştıracak.