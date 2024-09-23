Uzaylıların yok oluş sebebi iklim değişikliği olabilir mi Küresel ısınmaya yönelik araştırmalar hızla devam ederken, olumsuz etkilerin sadece dünya ile sınırlı kalmayacağı ve diğer medeniyetlere de etkisi olabileceği kaydedildi.

Haber Merkezi

Dünyamız için büyük bir tehlike olarak görülen küresel ısınmaya yönelik yeni bir çalışmada, uzaylı medeniyetler ile karşılaşmamış olmamızın nedeninin küresel ısınma olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca, araştırmada enerji tüketimindeki artışın, uzun vadede gezegenlerin yaşanabilirliğini de tehdit edebileceği bildiriliyor.

FOSİL YAKITLARIN YOĞUN KULLANIMI KORKUTUYOR

Sanayi devriminden bu yana dünyamızı tehdit eden küresel ısınmaya ilişkin ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) verilerine göre, 1850'den bu yana Dünya’nın ortalama sıcaklığı her on yılda 0,06°C artış gösterdi.

Ancak, bu artışın son yıllarda ivme kazanarak 1982'den itibaren on yılda 0,20°C gibi bir hızla gerçekleştiği kaydedildi.

Küresel sıcaklıkların artışına dikkat çeken bilim insanları, bu artışın temel nedeni olarak fosil yakıtların yoğun kullanımına işaret ediyor.

GEZEGENLERİN YAŞANABİLİRLİKLERİ TEHLİKE ALTINDA

Konuya ilişkin, Roma Tor Vergata Üniversitesi'nden Astronomi ve Astrofizik Doçenti Amedeo Balbi ve Florida Teknoloji Enstitüsü'nden Yardımcı Doçent Manasvi Lingam tarafından yürütülen ve “Atık Isı ve Yaşanabilirlik: Teknolojik Enerji Tüketiminden Doğan Kısıtlamalar” başlığıyla yayınlanan bir araştırmada, enerji tüketimindeki artışın, uzun vadede gezegenlerin yaşanabilirliğini de tehdit edebileceği kaydedildi.

Bu kapsamda, Universe Today’e açıklama yapan Lingam, şöyle konuştu:

Şu anki atık ısı miktarının küresel sıcaklıklara etkisi minimal seviyede.



Ancak bu ısı üretimi, önümüzdeki yüzyılda hızla artarsa, sadece atık ısı nedeniyle sıcaklıklar 1°C daha artabilir. Bu da fosil yakıtların neden olduğu sera etkisinden bağımsız olarak gerçekleşebilir.

KENDİ KENDİLERİNİ YOK EDEBİLİRLER

Geçmişten günümüze küresel ısınmaya ilişkin yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular, uzaylı yaşam formlarını araştıran astrobiyologlar ve SETI (Dünya Dışı Zeka Araştırması) için önemli bilgilere de kaynaklık ediyor.

Balbi ve Lingam, çalışmanın sonucunda, enerji tüketimine bağlı olarak gezegenlerin yaşanmaz hale geleceği ve buna bağlı olarak da 1000 yıl içinde enerji tüketimlerine bağlı olarak kendi kendilerini yok edebileceklerini iddia ediyor.

BALBİ'DEN 'ATIK ISI' DEĞERLENDİRMESİ

Öne sürülen bu bilgiler, evrende milyarlarca gezegen olmasına rağmen neden henüz başka medeniyetlerle karşılaşmadığımıza ilişkin soruyu tartışan Fermi Paradoksu'na da katkı sağlayabilir.

Atık ısıya ilişkin açıklamasında Balbi, şöyle konuştu:

Çalışmamızın sonuçları, atık ısının sadece Dünya'nın değil, diğer yıldızların çevresindeki gezegenlerde de gelişmiş medeniyetler için önemli bir sorun olabileceğini gösteriyor.



Bu da SETI araştırmalarında göz önünde bulundurulması gereken bir kısıt olabilir.