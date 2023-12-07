Uzmanı ilçe ilçe uyardı: Felaket bu gece başlıyor! Tedbir alınmazsa... Meteoroloji uzmanları bu gece yaşanacak felaketi duyurdu. "Doğal afet tehlikesi" diyerek o illerde yaşayan vatandaşları uyardı. Herkesin tedbir alması gerektiğini belirtti.

ensonhaber.com

Aralık ayının gelmesiyle birlikte ülkenin çeşitli bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesi, meteoroloji uzmanlarını endişelendirdi.

Gün geçtikçe soğuyan hava, uzmanlar tarafından yapılan son uyarılarla felaket riskini beraberinde getirdi.

Meteoroloji uzmanları, bu gece beklenen olağanüstü durumu, "Doğal afet tehlikesi" diyerek duyurdu.

Soğuk hava dalgasının etkisi altında kalan illerde yaşayan vatandaşları olası felaketler konusunda uyardılar.

Uzmanlar, özellikle bu gece için ciddi bir riskin olduğunu belirtiyor.

O şehirler tehlike altında!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Muğla ve Antalya'da yaşayan vatandaşları uyardı.

Ökten, bu gece beklenen şiddetli yağışın afet tehlikesine sebep olabileceğini şu sözlerle duyurdu:

"Afet tehlikesi. Muğla ve Antalya'da bu gece şiddetli yağışlar bekleniyor. Muğla'nın Datça, Marmaris ve Köyceğiz tarafları daha kuvvetli yağışlar alacak. Antalya'da ise merkez daha riskli. Tedbir alalım lütfen"