Uzmanından tarihli uyarı: Bankada yatırımı olanlar dikkat! Bankada mevduat hesapları olan kişiler için uzmanlar uyarılarda bulundu. Bankaların mevduat hesaplarında uyguladığı faiz oranlarıyla alakalı olarak geleceğe dönük dikkat çeken tarih ve rakam açıklaması yapıldı.

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Kredi faizleri ve mevduat faizleri ile alaklı olarak uzman isimlerden bir bir açıklamalar geliyor. Yıl sonuna doğru parasını korumak isteyen yatırımcıların limanı mevduat hesapları olmuştu.

Bir anda yüzde 50 seviyelerini gören mevduat hesaplarında düşüler yaşanmaya başladı. Öncelikle yüzde 45 ardından ise yüzde40 seviyelerine kadar indi.

Uzmanından açıklama…

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Habertürk’te katıldığı bir yayında mevduat faizleri ve kredi faizleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte, herkesin merak ettiği faiz sorusu hakkında Eryılmaz;

“Merkez Bankası bu enflasyonla mücadele kapsamında politika faizinde güçlü artışlara gitti. Faiz oranları yüzde 42,5’e kadar yükseldi. Dolayısıyla politika faizinin bu şekilde artması mevduat faizini de yukarı doğru çekmişti.

Son dönemlerde yaşanan bir de KKM’den çıkış hamlesi var. Döviz dönüşümlü bu hesaplardan da artık çıkmak istiyoruz. Tüm bu etkenlerle beraber mevduat faizi Aralık’ın son haftasına kadar 3 aylık olan vadeli mevduatların faiz oranı yüzde 52’ye kadar ortalama yükselmişti." İfadelerini kullandı.

Neden düşüşler yaşandı?

Eryılmaz, yılbaşından bu zamana mevduat faizinde düşüş olduğunu belirtirttiği açıklamasında, "Peki bu düşüşün sebebi ne? Birkaç sebebi var özellikle bankalar Aralık ayı bilançolarını kapatmadan önce bilançoda teknik düzeltme adına ciddi bir mevduat toplama yarışına girmişlerdi. Bu da mevduat faizini yükseltiyordu artık buna gerek kalmadı.

Çünkü yeni yılda yeni bilançolarla birlikte bu mevduat yarışının azalıyor olmasının etkisi var. İkinci neden şu bankalar arası piyasada çok ciddi TL mevduat fazlası var. Hatta Merkez Bankası son açıkladığı kurul metninde miktarsal sıkılaştırma adımları sterilizasyon uygulayacağım dedi ve depo alım ihaleleri gerçekleştirdi.

Buradaki amaç TL likidite fazlasını çekmek. Peki neden TL fazlası var? Çünkü ticari kredi faizi ve bireysel kredi faizi çok yüksek talep giderek azalıyor insanlar kredi alamıyorlar. İşletmeler kredi alamıyorlar bu durumda da bankanın mevduat toplamasına gerek olmadığı için mevduat faizlerinde de kısmi bir düşüşün etkisini görüyoruz" diyerek devam etti.

Faiz yüzde 55-60 arasında olacak..

Uzman isim konuşmasını, "Ancak kısmi bir düşüş olsa da biz yakın vadede toparlanma görebiliriz. Piyasadaki hakim beklentiye bakarsak biz bu sene ortalama yüzde 55 hatta yüzde 55-60 arasında mevduat faizinde bir dengelenme göreceğiz, görmek zorundayız. Neden enflasyonla mücadele ediyoruz çünkü. Bu nedenle ilk etapta belki kısmi bir düşüş olabilir ama bu toparlayacaktır." Diyerek noktaladı.