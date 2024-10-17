Uzmanlar aynı noktayı işaret etti! Depremde riski bölgeler...

Haber Merkezi

Türkiye’de her geçen gün yaşanmaya devam eden depremlere dün sabah saatlerinde Malatya Kale merkezli bir deprem daha eklenerek korku dolu anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen ve büyüklüğünün 5.9 olduğu bilinen depremin ardından uzman isimlerden birer birer açıklama geldi.

Pek çok ilde korku ve paniğe neden olan sarsılmaların ardından açıklamalarda bulunan uzman isimler aynı noktayı işaret ederek riski olan bölgeleri açıkladılar.

ARÇILAR YAŞANABİLİR!

Deprem hakkında açıklamalar yapan uzmanlar yaşanan depremin 2023 depremlerinin fayda oluşturduğu enerji sonrasında olduğunu dile getirdiler.

Bu yılın başında yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda malatya fayının 3 parçadan oluştuğu ve segmentlerin her birinin kendi başına 7.2 büyüklüğünde depremler üretebileceği de tekrardan vurgulandı.

Uyarılarını yineleyen isimlerden artçıların yaşanabileceği ancak büyük depremler konusunda ise Erzincan, Bingöl ve Elazığ arasındaki fay hattının tehlikeli olabileceğini kaydettiler.