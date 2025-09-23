Uzmanlar uyarıyor! Geçmeyen öksürük ve nefes darlığına dikkat!

Uzun süren öksürük ve nefes darlığı, basit bir soğuk algınlığından çok daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Özellikle haftalarca devam eden öksürük, göğüs bölgesinde sıkışma hissi ve nefes almakta güçlük yaşanıyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekiyor.

Göğüs hastalıkları uzmanları, bu tür belirtilerin akciğer enfeksiyonlarından astıma, KOAH’tan kalp rahatsızlıklarına kadar birçok farklı hastalığa işaret edebileceğini vurguluyor.

Tedavinin gecikmesi ise hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de ciddi sağlık risklerine yol açabiliyor.

Erken teşhis ve doğru tedavi ile hem öksürükten hem de nefes darlığından kurtulmak mümkün.

Uzmanlar, özellikle sigara kullananların ve alerjik bünyeye sahip kişilerin bu belirtileri hafife almaması gerektiğinin altını çiziyor.