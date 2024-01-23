Uzmanlardan kritik uyarı: Altın yatırımı yapanlar o tarihe dikkat!

Yatırımını altından yana yapan milyonlarca kişinin gözü kulağı altın fiyatları hakkında yapılacak gelişmelerde. Bu sebepten yatırımcılar tarafından, ABD Merkez Bankası (Fed) kararı da oldukça önemli.
Son günlerde altında beklenen ilerlemeyi gözlemlemeyen yatırımcılar için gergin bekleyiş devam ediyor.
Ons altın fiyatları haftanın ikinci günü 2 bin 30 dolarda seyrederken gram altın fiyatları 1 bin 975 lirada durdu. Çeyrek altın 3 bin 350 liradan alıcı buldu, Cumhuriyet altını 13 bin 652 lira oldu.
Çarşamba gününe dikkat…
Altın fiyatlarındaki seyri ABD verileri değiştireceğinden FED faiz kararı merakla bekleniyor. Uzmanlar tarafından, FED tarafından 31 Ocak Çarşamba günü açıklanması beklenen para politikası faizi piyasadaki dengeleri oynatacağı öngörülüyor.
Altın fiyatlarının kaderi ise önümüzdeki Çarşamba günü açıklanacak bu verilere bağlı kalacak.