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Uzmanlardan kritik uyarı: Altın yatırımı yapanlar o tarihe dikkat!

Uzmanlardan kritik uyarı: Altın yatırımı yapanlar o tarihe dikkat! Milyonlarca kişi yatırımını altından yana kullanıyor. Altın fiyatlarında yaşanacak değişimler ise yatırımcıları için merak konusu. Uzmanlardan altın fiyatları hakkında uyarı geldi. O tarihe dikkat…