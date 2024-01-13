Uzmanlardan şok eden dolar açıklaması: Dolar yatırımı yapanları tir tir titretecek! Ekonomistlerden yatırım açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sefer doların yükselişi hakkında ünlü ekonomistten korkunç senaryo…

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Ünlü ekonomist Remzi Özdemir, doların yükseliş trendiyle ilgili duyanları üzecek açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca yatırımcı hakkını yükseliş trendine devam eden dolardan yana kullanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de beş sene içinde karını beşe katlaması oldu.

Dolar geçtiğimiz gün rekor kırarak 30 TL’yi aştı. Doların yeniden rekor kırmasıyla birlikte yatırımcılar nasıl bir yol izlemesi gerektiğini merak etmeye başladı.

Son dönemde merak edilen bu konu hakkında uzman isimlerin görüşleri oldukça dikkat çekiyor.

Yatırımcılara kırmızı alarm…

TELE 1 canlı yayınına katılan Ünlü ekonomist Remzi Özdemir, dolara ilişkin korkutan senaryoyu açıkladı.

Özdemir, Mehmet Şimşek’in sert düzeltmeleri sonrası dolarda 19 liradan 27 liraya gelen sert bir hareket olduğuna değinirken, “Fakat ondan sonra dövizde aylık 1 buçuğu geçen artışları göremiyoruz. Kısacası planlı olarak her ay düzenli olarak yüzde 1,55 dolarda artış yaşanıyor. Bu ayda yüzde 1,5 yapacaklar. Gelecek ayda ne zamana kadar sürecek? Seçime kadar sürecek. Seçimden sonra büyük bir vurguna şahit olacağız. Yabancı fonların Türkiye'deki büyük bir vurgununa şahit olacağız. Buradan yatırımcıları uyarıyorum” dedi.

Vatandaş kaybedecek…

Yerel seçimden hemen sonra dolar kurunda kısmi bir artış olacağını söyleyen Özdemir, “Dolardaki kur riskini kaldıracaklar, belki 6 ay veya 1 yıl dolarda hareket görmeyeceğiz. Tıpkı 2003 ila 2004 yılında olduğu gibi ve insanların orada dolarını çözmesine neden olacaklar.

Çünkü yabancı buraya dolar sokacak dolar sokup ne yapacak yüksek faizden tahvil alacak. Bakın en büyük vurgunlar para (tahvil) piyasalarında gerçekleşecek. Çünkü bu durum Türkiye'nin kredi notunu yükseltecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca ünlü ekonomist, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yabancı yatırımcının Türkiye'den dolar bazında yüzde 40 yüzde 50'sini alıp çekip gideceğini aktardı. Özdemir, “Biz bu filmi bir kez daha göreceğiz. Evet yabancı kazancına kazanç katacak. Fakirleşen kim olacak? Elbette vatandaş olacak” dedi.