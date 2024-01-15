Uzmanlarından uyarı: Kredi kartı kullananlar bu üç hatayı sakın yapmayın! Kredi kartlarının hatalı kullanımları geri dönülemez hatalara yol açabiliyor. Geri dönülemez hatalara maruz kalmamak için ise yapılabilecek küçük değişiklilere ilişkin uzmanlardan uyarı geldi.

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Kredi kartlar, doğru kullanıldığı taktirde birçok avantaj sağlayabiliyorlar. Kullanımının aktif olmasıyla kredi puanı biriktirmeye olanak sağlayan ve bu biriken kredi puanları sayesinde mortgage veya otomobil kredisi gibi pahalı kredileri sizin için daha az maliyetli hale getirebilmeyi mümkün kılıyor.

Ancak ne yazık ki kredi kartı kullanıcılarının çoğu kartları doğru kullanımının yanı sıra kendilerine yardımcı olacak biçimde kullanmıyor. The Ascend’in haberinde tüketicilere pahalıya mal olabilecek bazı yaygın kredi kartı yanlış kullanımları aktarılıyor. Üstelik habere göre kullanıcıların birkaç basit kullanım değişikliğiyle bu hatalardan sonsuza dek uzak kalabilir.

1-Son ödeme tarihini kaçırmak

Kredi kartı kullanımında yapılabilecek en büyük hatalardan biri, ödeme kaçırmak veya ödeme yapmamaktır. 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen akdi faiz oranı, yani alışveriş ve nakit çekim faizi aylık %3.66, gecikme faiz oranı ise aylık %3.96'dır.

Ancak, ödeme yapmamak sadece faiz ödemekle sınırlı değildir. Bu durum aynı zamanda kredi puanındaki düşüş nedeniyle daha önce yüksek bir kredi puanına sahip olan bir kişinin, bankaların çeşitli kredi imkanlarından faydalanamamasına da yol açabilir.

2-Kredi kartı limitini sonuna kadar kullanmak

Kredi kartlarının limitlerine yaklaşmak veya maksimum limiti aşmak, yanlış bir kullanım biçimidir. Bu durum, kredi puanının düşmesine ve kredi kartının kullanıma kapatılmasına neden olabilir. Bu hatalı kullanım, sadece kredi kartlarının sağladığı avantajlardan yararlanamamakla kalmaz, aynı zamanda gerçekten ihtiyaç duyulan durumlarda kredi kartını kullanma imkanını da kısıtlar.

Uzmanlar, kredi puanınızı korumak için kredi kartınızın mevcut limitinin yüzde 30'unu veya daha azını düzenli olarak kullanmanızı öneriyor. Ancak, bu oranı aşmanız gerektiğinde bile kart limitinize yaklaşmadığınızdan veya limiti aşmadığınızdan emin olmalısınız.

Kredi kartı hesabınızı düzenli olarak internet üzerinden takip ederek ve mümkünse kart şirketinizden kredi kartı limitinizi artırmasını isteyerek bu kontrolü sağlayabilirsiniz. Bankalar genellikle düzenli ödeme yapan müşterilerinin kredi kartı limitlerini sıkı bir kredi kontrolü olmadan artırabilmektedir.

Kredi kartı limitinizi artırmak, kredi kullanım oranınızı optimal seviyede tutmak için etkili bir yöntem olabilir. Örneğin, 20 bin TL limiti olan ve 10 bin TL bakiyesi bulunan bir kullanıcı düşünelim. Bu kullanıcının yüzde 50'lik bir kredi kartı kullanım oranı, kredi puanına zarar verebilir. Ancak kullanıcı, bankasından limit artışı talep eder ve banka kart limitini 40 bin TL'ye çıkarırsa, aynı harcamayı yaparak kredi kullanım oranını yüzde 25'e düşürebilir.

3-Yüksek faiz oranları ödemek

Kredi kartı azami faiz oranları Merkez Bankası tarafından belirlenmiş olsa da, bankalar kendi kartları için farklı faiz oranları belirleyebilirler. Bakiye taşıyan müşteriler için en ideal durum, borçları için en düşük faizi ödemektir.

Borçlarını zamanında ödeyememe endişesi taşıyan kullanıcılar, bankalarıyla veya farklı kredi kuruluşlarıyla iletişime geçerek yeni ödeme planları oluşturabilirler. Bu şekilde, kullanıcılar yüksek finansman ücretlerinden kaçınarak ödemelerini zamanında yapma konusunda esneklik kazanabilirler.

Ancak, kullanıcılar için en iyi seçenek, fatura döngüsü sonunda faiz ödemek zorunda kalmadan borçlarını tamamen ödemek veya geri ödeyebileceğinden daha fazla borç talep etmemektir.

Bu hatalardan kaçınarak kredi kartını doğru kullanmak, maliyetli finansman ücretlerinden kaçınmanıza ve kredi puanınızda düşüş yaşamamanıza yardımcı olur. Bu şekilde, kredi kartlarının sunduğu avantajlardan gönül rahatlığıyla yararlanabilir ve bireysel mali durumunuzu daha sağlam bir noktaya taşıyabilirsiniz.