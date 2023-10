Haberler



Uzun süre çıtır çıtır olacak, yiyenler kendini durduramayacak! İşte o enfes yöntem... Patatesi mutfağımızdan eksik etmeyiz ve kurtarıcı rolünü her zaman başarıyla geçer. Peki bizim için bu kadar önemli patatesi her an kullanıma hazır bulundurmak için buzlukta nasıl muhafaza edebiliriz? Bu sorunun detaylı cevapları ve yöntemleri aşağıda sizi bekliyor...

Patates her zaman dediğimiz ve bildiğimiz gibi mutfakta kullanım alanı oldukça geniş olan bir gıdadır. Kimi zaman kızartma olarak kimi zaman haşlama olarak kimi zaman yemekleri olarak ve çeşitli şekillerde tükettiğimiz bir sebze oluyor. Bu özelliklerinden dolayı mutfağımızdan hiç eksik etmediğimiz bir gıdadır. Son yıllarda da patates dilimlenmiş halde ve birçok şekilde market raflarında yerini alıyor. Donmuş halde satılan patatesler uzun süre tazeliklerini koruyorlar. Şimdi bizler de size patatesi hazırlara muhtaç kalmadan evde nasıl hazırlayıp saklayabileceğinizin yöntemlerini göstereceğiz. Tahtanızı ve doğrayacağınız patateslerinizi bıçağınızı alın. Tahtada patateslerinizi temizleyin. Temizlediğiniz patatesleri ister küp şeklinde doğrayın, ister patates dilimleri halinde kesin, ister rendeleyin… Patatesleri elma dilimi şeklinde kesmeyi tercih ettiyseniz bütün dilimlerinizi eşit şekilde ve uzunlukta kesin. Bu esnada bir tencereye su koyun ve kaynatın. Koyduğunuz suyu kaynatın ve su kaynayınca doğradığınız patatesleri suya atıp haşlanmalarını sağlayın. Patatesler biraz yumuşayınca süzgeç yardımı ile dikkatlice patatesleri tencereden çıkarın. Patateslerinizin çok fazla haşlanmaması gerekiyor. Çıkardığınız patateslerinizin üzerini dağıt havlu ile kuru bir hale getirin. Patateslerinizi güzelce kuruladıktan sonra ayırdığınız buzdolabı poşetlerine eşit miktarda dağıtın. Bu şekilde yerleştirdiğiniz patatesleriniz uzun süre taze kalacaktır. Eğer patatesleri rendeleyerek muhafaza edeceğim diyorsanız bu da çok basit bir yöntem diyebiliriz. Rendenin kalın tarafıyla patateslerinizi rendeleyin. Rendelediğiniz patatesleri elinizle sıkın, suyunu sıktığınız patatesleri daha da kuru hale getirmek için üstlerinden kayıt havlu ile gelin. İyice kuru hale gelen patateslerinizi ayırdığınız buzdolabı poşetlerine bölerek buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Patateslerinizi bunların dışında sıradan bir şekilde küp küp ya da yuvarlak saklama istiyorsanız doğarın ve direkt poşetleyin. Poşetlediğiniz patatesleri buzluğa kaldırabilirsiniz. Editörden not: Dondurucuda sakladığınız patatesleri kızartmak istediğinizde patatesleri buzluktan çıkarıp 10-15 dakika kadar bekletin ve ardından kızartma işlemine geçin. Afiyet olsun!