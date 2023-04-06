CEV Şampiyonlar Ligi | VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın detayları..

Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimizin karşılaşacağı mücadele öncesi maçın detayları merak uyandırdı.

Voleybol severler mücadelenin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak olan Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet finale kalabilmek için kozlarını paylaşacak.

Peki, VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman?

VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı 6 Nisan Perşembe (bugün) günü saat 19.30'da oynanacak. VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.