Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 29. haftasında deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 29. hafta maçında deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket'in kozlarını paylaşacağı Euroleague maçının detaylarını araştırmaya başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Euroleague'de oynadığı 27 maçın 17'sini kazanırken 10 maçta sahadan mağlup ayrıldı. Sarı lacivertliler Euroleague'de 5. sırada yer alıyor. Valencia Basket ise 28 maçta 13 galibiyet 15 mağlubiyet alarak 18 takımın bulunduğu Euroleague'de 12. sırada yer alıyor. Peki Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları… Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı 16 Mart Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak. Müsabaka S Sport kanalından canlı yayınlanacak..