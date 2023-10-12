Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu ikinci hafta maçında Valencia Basket'e konuk oluyor. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 2. hafta maçında İspanyol ekibi Valencia Basket’e konuk oluyor. Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı EuroLeague 1. hafta maçında geçtiğimiz hafta Olimpia Milano'yu 85-82 mağlup etmişti. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında ise 9 Ekim Pazartesi günü konuk olduğu Pınar Karşıyaka’ya 84-79 mağlup oldu. Fenerbahçe'de Metecan Birsen ve Yiğit Hamza Mestoğlu’nun sakatlıkları bulunuyor. Basketbolseverler Valencia Basket - Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Peki, Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.. Valencia Basket -Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Valencia Basket - Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:30'da başlayacak. Pabellon Fuente De San Luis’de oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Milivoje Jovic (Sırbistan), Seffi Shemmesh (İsrail), Jakub Zamojski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.