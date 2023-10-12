Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 2. hafta maçında İspanyol ekibi Valencia Basket’e konuk oluyor.

Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı EuroLeague 1. hafta maçında geçtiğimiz hafta Olimpia Milano'yu 85-82 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında ise 9 Ekim Pazartesi günü konuk olduğu Pınar Karşıyaka’ya 84-79 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Metecan Birsen ve Yiğit Hamza Mestoğlu’nun sakatlıkları bulunuyor.

Basketbolseverler Valencia Basket - Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Valencia Basket -Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Valencia Basket - Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:30'da başlayacak. Pabellon Fuente De San Luis’de oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Milivoje Jovic (Sırbistan), Seffi Shemmesh (İsrail), Jakub Zamojski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.