Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 2. hafta maçında İspanyol ekibi Valencia Basket’e konuk oluyor.
Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı EuroLeague 1. hafta maçında geçtiğimiz hafta Olimpia Milano'yu 85-82 mağlup etmişti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında ise 9 Ekim Pazartesi günü konuk olduğu Pınar Karşıyaka’ya 84-79 mağlup oldu.
Fenerbahçe'de Metecan Birsen ve Yiğit Hamza Mestoğlu’nun sakatlıkları bulunuyor.
Basketbolseverler Valencia Basket - Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..
Valencia Basket -Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Valencia Basket - Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:30'da başlayacak. Pabellon Fuente De San Luis’de oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Milivoje Jovic (Sırbistan), Seffi Shemmesh (İsrail), Jakub Zamojski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.