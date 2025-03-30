Valize mutlaka koli bandı atın; Bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Uçar

Seyahate çıkarken birçok kişinin aklına gelen temel eşyalar kıyafetler, ayakkabılar ve kişisel bakım malzemeleri olur.

Ancak bazı durumlarda akla gelmeyen küçük ama faydalı eşyalar da listeye dahil olur.

Amerikalı seyahat blog yazarı Points Guy, her seyahate çıkarken yanınıza mutlaka bir rulo koli bandı almanız gerektiğine dikkat çekti.

Koli bandı, özellikle seyahat sırasında başınıza gelebilecek aksiliklerde hayat kurtarabilir.

BİRÇOK İŞLEVİ VAR

Points Guy, bagajının uçak yolculuğu sırasında iki yerinden çatladığını ve üst kısmında bir delik oluştuğunu anlattığı canlı yayında kurtarıcısının da koli bandı olduğunu ekledi.

Cebinde taşıdığı koli bandı sayesinde bu sorunu kolayca çözebildiğini aktaran Guy, koli bandının kırık çantaları onarmaktan, bagaj etiketlerini yerleştirmeye, yırtık giysileri onarmaya kadar pek çok işlevi olduğunun altını çizdi.