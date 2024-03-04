VAR Support nedir? VAR Support sisteminin uygulanacağı maçlar hangileri? VAR Support sistemi hakkında aramalar hız kazandı. VAR Support hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. İşte VAR Support sistemi hakkında merak edilenler..

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 28. haftadan itibaren VAR Support uygulamasına geçileceğini açıkladı.

VAR Support Sistemi dün oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle başladı.

VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakemi Support sisteminde görev alacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası Finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecektir.

Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır."

Bu açıklamanın ardından futbolseverler VAR Support uygulaması hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

Peki VAR Support nedir? VAR Support Sistemi hangi maçlarda uygulanacak? İşte merak edilenler...

VAR Support nedir?

VAR hakemlerinin arkasında bir ikinci VAR hakeminin yer alacağı bu sistemde, son karar yine VAR hakemine aittir. "VAR destekleyicisi" adı verilen bu ikinci VAR hakemi, yalnızca ekran takibi yaparak en uygun açıyı bulma ve kriterlerin doğrulanması konusunda VAR'a yardımcı olur.

VAR Support sisteminin uygulanacağı maçlar

Trendyol Süper Lig'de bu sezon VAR Support sisteminin kullanılacağı maçlar belli oldu. İşte o maçlar;

28. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

30. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

34. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe