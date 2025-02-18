Vatandaşa müjde; O şehirde ücretsiz ulaşım başladı

Haber Merkezi

Susurluk Belediyesi, vatandaşların pazar alışverişine giderken yaşadığı ulaşım sıkıntısını gidermek amacıyla yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında, 12 Şubat’tan itibaren belirlenen güzergahlardan Kapalı Pazar Yeri’ne ücretsiz servisler hizmet vermeye başladı.

Yeni Mahalle, Tepe Bağlar, Emek Meydanı, Muhacır Mahallesi, Burhaniye Camii ve Çınaraltı gibi noktalardan hareket edecek servisler, özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler için büyük kolaylık sağlayacak.

Yetkililer, vatandaşların bu hizmetten düzenli olarak faydalanabileceğini belirtti.

SERVİS SAATLERİ VE GÜZERGAH BELLİ OLDU

12 Şubat itibarıyla hizmete giren servisler, sabah 09:00’dan öğle saatlerine kadar her yarım saatte bir hareket edecek.

Servis güzergahı ise şu şekilde belirlendi:

· Yeni Mahalle

· Tepe Bağlar

· Emek Meydanı

· Muhacır Mahallesi

· Burhaniye Camii

· Çınaraltı

· Kapalı Pazar Yeri

Yetkililer, vatandaşların taleplerine göre servis saatlerinin güncellenebileceğini duyurdu.