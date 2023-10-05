VATANDAŞLARIN GÖZÜ BU HABERDE! Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL bandında? Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor.

ensonhaber.com Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "5 Ekim 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 5 Ekim 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar/TL'de kademeli yükseliş devam ediyor. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,5680 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 28,9720'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 33,4760'tan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 106,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 primle 1,0510'dan işlem görüyor.