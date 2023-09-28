Velileri rahatlatacak karar! Okullarda yeni dönem başlıyor! MEB'den duyuru geldi.. Okullarda son yıllarda büyük bir sorun haline gelen para karşılığında öğrenci kaydettirme sorununa Milli Eğitim Bakanlığı el koydu. İşte alınan yeni karar..

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Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir velilerin zorluk yaşadığı bir konuya el atarak velilere rahat bir nefes aldırmaya hazırlanıyor.

Devlet okullarında son dönemde sık sık şikayet edilen konular arasında bağış adı altında öğrenci kaydetme konusu yer alıyor.

Çocuklarını istedikleri öğretmenin sınıfına kaydettirmek isteyen velilerden bağış adı altında farklı ücretler alınması son dönemde büyük tepkilere yol açıyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında gerekli çalışmalara başlandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2023/2024 eğitim öğretim yılı için önemli kararlar gelmeye başladı.

Velileri sevindirecek haber

Okulların geçtiğimiz günlerde açılmasının ardından kayıt konusu gündemin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.

Kayıt sürecinin başlamasının ardından öğretmen seçimi ve adres değişikliği velilerin gündeminde yer aldı.

Bazı veliler çocuklarını farklı bir semtte bulunan okullara kaydettirebilmek için ikametlerini bir yakınlarının yanına aldırarak farklı çözümler üretiyordu.

Bazıları ise okula bağış yaparak çocuklarını istedikleri öğretmenin sınıfına kaydettiriyordu.

Yaşanan bu soruna Milli Eğitim Bakanlığı el attı. Milli Eğitim Bakanlığı bundan sonra kayıtların otomatik yapılacağını duyurdu.

2023/2024 eğitim öğretim yılında alınan karar ile birlikte öğrenciler sınıflara yaş, cinsiyet ve diğer konulara göre otomatik olarak kaydedilecek.

Önümüzdeki sene yapılacak kayıtların otomatik olarak yapılarak bu tür sorunların önüne geçilmesi planlanıyor..