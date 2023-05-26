Vergi Affı borç yapılandırma başvuru tarihi uzatıldı! Borç yapılandırması başvurusu için son tarih... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi affı borç yapılandırması için başvuru tarihlerinde flaş gelişme yaşandı. Vergi affında son başvuru tarihi merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı kararı verdi. İşte borç yapılandırması için son başvuru tarihi...

Vergi borcu yapılandırması ile vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, SGK prim borçları, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları gibi 2 bin TL’nin altındaki borçlar siliniyor.

2 bin TL’nin üzerinde olan borçlar ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay taksitler halinde ödenebilecek. Vatandaşların gündeminde ise başvuru süreci yer alıyor.

Milyonlarca vatandaş kamuya olan borcunda rahata erecek. Vergi affı borç yapılandırma başvuru tarihleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, para cezaları ve SGK borçları gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için başvuru tarihini uzatma kararı aldı.

Vatandaşlar, borç yapılandırma son başvuru tarihini merak ediyor. İşte vergi affı yapılandırma başvurusu için son gün...

Vergi affı başvuru tarihi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı borç yapılandırma tarihini uzatma kararı aldı. 31 Mayıs 2023 tarihinde bitecek olan vergi affı borç yapılandırma başvurusu, 1 ay daha uzatıldı. Borç yapılandırma başvurusu 30 Haziran 2023’te sona erecek.

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