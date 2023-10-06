VGM burs başvuruları ne zaman sona erecek? 2023-2024 VGM burs başvuru tarihleri.. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının ne zamana kadar devam edeceği merak uyandırdı. Peki VGM burs başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar..

ensonhaber.com Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının ne zamana kadar devam edeceği merak uyandırdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bursundan faydalanmak için başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Başvuru yapan adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları hakkında aramalarına hız kazandırdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları devam ederken başvuru yapan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki VGM burs başvuruları ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilenler.. VGM burs başvuruları ne zaman sona erecek? 1 Ekim'de başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 15 Ekim tarihine kadar sürecek. Bu sebeple VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının Ekim sonu veya Kasım ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor. VGM bursu ne kadar? 2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim burs miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı ise aylık 1250 lira olarak belirlendi. VGM 2023 - 2024 eğitim yılı burs başvuru tarihleri