VGM üniversite burs başvuruları başladı mı? 2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru dönemi ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru döneminin başladığını duyurdu. Duyurunun ardından üniversite öğrencileri tarafından VGM burs başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Haber Merkezi

Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) her yıl sürdürülen burs işlemler 2024 – 2025 eğitim yılında da başladı.

VGM tarafından eğitim yardımı/burs başvuru hakkında yayınlanan takvime göre, VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında alınacağı belli oldu. Ortaöğrenim burs başvuru tarihlerinin belli olması ardından gözler yükseköğrenim burs başvurularına çevrildi.

Peki VGM yükseköğretim burs başvuruları başladı mı? Burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, tüm detaylar...

VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

2024 – 2025 eğitim yılı VGM ortaöğrenim eğitim yardımları başvuruları başladı. Öte yandan yükseköğrenim burs başvuru tarihleri de 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek.

6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlanan YKS ek tercih süreci ardından sonuçların iki haftalık süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL'ye çıkarılmıştı.