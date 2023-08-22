"VİRA BİSMİLLAH" 2023 Av yasağı ne zaman bitecek? Balıklar o tarihte tezgahlarda.... Balık yemeyi özleyenler, derya kuzularını bekliyor; Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor. Peki 2023 av yasağı ne zaman bitecek? Balık sezonu ne zaman açılıyor? İşte o tarihler...

ensonhaber.com Denizlerde av yasağı, 15 Nisan'dan beri devam ediyor. Yasağın bitmesine sayılı günler kala, balıkçılar ağ atmak için sabırsızlanıyor. Av hazırlıkları tamamlanmaya devam edilirken, 2023 balık sezonu ne zaman başlıyor sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu sene av yasağı ne zaman bitiyor? 2023 Balık sezonu açıldı mı, ne zaman? gibi sorular araştırılıyor. Peki denizlerde av yasağı ne zaman bitecek? İşte ağların atılacağı o tarih... 2023 Av yasağı ne zaman bitecek? Balıkçılar, 1 Eylül Çarşamba günü itibarıyla ağlarını denize atacak. Nisan ayına kadar devam edecek olan balık sezonunun bu sene bereketli olması bekleniyor.