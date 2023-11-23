Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 10. hafta maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.
Sarı lacivertliler EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 78-73 mağlup oldu.
Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre, Metecan Birsen ve Tarık Biberovic bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Marko Guduric, Nick Calathes ve Sertaç Şanlı ise maç kafilesinde yer alacak.
Basketbolseverler Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.
Peki, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko mücadelesi 23 Kasım Perşembe (bugün) günü saat 22:30'da başlayacak. Virtus Segafredo Arena'da oynanacak zorlu mücadele S Sport tarafından naklen yayınlanacak.
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçını Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.