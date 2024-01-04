Volkan Demirel’den büyük hamle: Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor… Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin vazgeçilmezi olan yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor. Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel devreye girdi, yıldız oyuncuyu kaptı.

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un gözdesi olan Emre Mor, bu sezon istediği performansı gösteremedi.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu, teknik adam İsmail Kartal’ın gözüne bir türlü giremedi.

Sarı-lacivertli formayla istenen etkiyi gösteremeyen Emre Mor'un kulüp ile yollarının ayrılması gündemde.

Yeni durağı belli oldu

Emre Mor’un olası ayrılığı futbol camiasında gündem yaratırken, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel düğmeye bastı.

Volkan Demirel harekete geçti

Hatayspor, transfer atağı için Fenerbahçe'den Emre Mor'u gündemine aldı. Kulübün eski oyuncusu Volkan Demirel'in önerisiyle harekete geçen bordo-beyazlılar, Emre Mor için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

Volkan Demirel'in, daha önce Fatih Karagümrük'te birlikte çalıştığı dönemde Emre Mor'un performansını arttırmış ve tekrar form tutmasına yardımcı olmuştu.

Hatayspor'un sportif direktörü olarak görev yapan Demirel, Emre Mor'u takımda görmek istediğini iletti ve bu doğrultuda transfer atağı için harekete geçildi.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.