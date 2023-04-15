Vücudunda dövme bulunan kişinin namazı geçerli olur mu? Vücudunda dövme bulunan kişinin namazı geçerli olur mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok vatandaş tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorunun cevabını sizler için seçtik.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen dövme hakkında bazı sorular merak ediliyor. Vatandaşlar vücudunda dövme bulunan kişinin namazı geçerli olur mu şeklindeki sorulara sık sık yanıt arıyor.

Bu konu hakkında meraklarını gidermek isteyenler "Vücudunda dövme bulunan kişinin namazı geçerli olur mu?" sorusunun cevabını öğrenmek için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden soruya yanıt aradılar. İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Vücudunda dövme bulunan kişinin namazı geçerli olur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye âdeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi dinen de yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), dövmeyi yapan ve yaptıranların Allah’ın rahmetinden uzak olacaklarını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim Libâs, 120; Tirmizi, Edeb, 33 ). Dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte cilt üzerinde bir tabaka oluşturmayan dövmeler abdest ve gusle engel değildir. Fakat deri üzerine yapılarak suyun temasını engelleyen bir tabaka oluşturan dövmeler abdest ve gusle mani olacağından namaza da engel teşkil eder. Daha önce yapılmış olup deri üzerinde tabaka oluşturmuş ve çıkarılması da mümkün olmayan dövmeler ise artık deri hükmünü almış olur. Dolayısıyla bu durumda kılınan namaz geçerlidir. Abdest ve gusle engel olmayan türden olan dövmeler, dikkat çekici resim vb. içeriyorsa bunların namaz kılarken kapatılması uygun olur.