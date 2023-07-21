Wanda Nara’dan Galatasaray’a müjde: Mauro Icardi kararını verdi… Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin transfer gelişmeleri yakından takip ediliyor. Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara’nın sağlık sorunları sebebiyle transferi askıya alınmıştı. Icardi transferinde Wanda Nara’nın paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

Mauro Icardi'nin transfer süreci, futbol dünyasını meşgul etmeye devam ederken, Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları da sürecin heyecanını arttırmaya devam ediyor.

Arjantinli futbolcu yeni sezonda Galatasaray’la devam istediğini belirtmişti. Ancak aksilikler peşini bırakmadı.

Geçtiğimiz hafta anlaşmaların sağlandığı yönünde haberler çıkmıştı ancak Icardi’nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara’nın sağlık problemleri engel oldu.

Erden Timur, Icardi transferi ile ilgili “Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı.” dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar dört gözle Icardi’den haber beklerken eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından duyurdu…

Mauro Icardi transferinde yeni gelişme!

Wanda Nara, sosyal medya hesabından eşi Mauro Icardi'nin Galatasaray tişötüyle verdiği pozunu yayınladı.

Icardi'nin üzerinde Galatasaray tişörtünün olması taraftarları heyecanlandırdı. Bu paylaşımın ardından Icardi'nin Galatasaray'da kesin olarak kalacağı iddia ediliyor.