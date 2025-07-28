Yabancı ülkelerde benzinliklerde görevli olmamasının sebebi ne? İşte yanıtı...

Birçok ülkede benzin istasyonlarına gidenler, Türkiye'deki gibi pompacıların olmadığını fark eder.

Bu durum özellikle Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde oldukça yaygındır.

Araç sahipleri, yakıtı kendileri doldurur, ödemeyi ya içerideki kasaya ya da pompanın üzerindeki kart sistemiyle yapar.

Peki, yurt dışında neden pompacı bulunmaz? İşte merak edilenler...

Yurt dışında benzin alırken arabanızdan inip yakıtı kendiniz doldurmanız gerekir. Bu uygulama, ilk başta şaşırtıcı gelebilir. Ancak bunun arkasında ekonomik, teknolojik ve kültürel nedenler bulunuyor.

Bazı ülkelerde iş gücü maliyetlerinin yüksek olması, işletmeleri otomasyona yönlendiriyor. Pompacı çalıştırmak yerine, self-servis sistemi tercih edilerek personel giderinden tasarruf ediliyor.

Ayrıca otomasyon sistemleri sayesinde ödemeler kolaylaşıyor ve yakıt alımı hızlanıyor.

Avrupa ülkelerinde bu yöntem uzun yıllardır kullanılıyor ve insanlar bu sisteme tamamen alışmış durumda. Öte yandan, bazı ülkelerde yaşlılar veya engelliler için yardım sunan özel hizmetler de mevcut.

Ancak genel olarak self-servis anlayışı, yurt dışı benzin istasyonlarının standart uygulamasıdır.