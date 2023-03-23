Yağış ne kadar daha devam edecek? Bugün hava nasıl olacak? Türkiye bahara "Merhaba" dedi. Havalar bir sıcak bir soğuk olarak ilerliyor. Özellikle İstanbul'da vatandaşlar, baharın geldiğini iyiden iyiye hissetmeye başladı. Peki, Gün genelinde hava nasıl olacak?

Mart ayına sisli ve soğuk bir havayla giriş yaptık. Ancak bugünden itibaren güneş yeniden yüzünü göstermeye başladı.

Türkiye'nin doğusunda tam anlamıyla bahar gelmedi. Ancak batısı baharı kucaklamaya başladı.

Özellikle İstanbul'da yazdan kalma günler başlarken, ilerleyen saatlerde neler olacağı merak ediliyor.

Dışarı çıkmadan önce hava durumuna hakim olmak isteyenler ise son paylaşılan verileri merak ediyor.

Güneşin ışıl ışıl parlamasına rağmen, herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemeyenler Meteoroloji'nin sitesine yöneldi.

Özellikle dışarı çıkmaya hazırlananlar bir sürprizle karşılaşmamak için, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı...

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.