Yakıt alırken kontağı kapatmak bakın neden gerekliymiş… Kontak kapatmak, arabasına benzin almak isteyen herkesin edindiği bir alışkanlık gibi görünse de aslında kapatmak gerekmesinin başka nedenleri de varmış. Bakın, yakıt alırken kontağı kapatmak neden gerekliymiş…

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Çoğu araç sahibinin güvenlik endişeyle bir alışkanlığa dönüştürdüğü kontak kapatmak aslında hiçte mantıksız sayılmayacak bir önlemdir.

Arabanıza yakıt alırken kapattığınız kontak hem güvenlik hem de teknik anlamda oldukça önemli bir detay. Peki çoğu kişinin bilmeden alışkanlık edinerek yaptığı bu hareket nasıl oluyor da önemli bir detay oluyor.

Eminiz ki çoğu kişinin aklına gelmeyecek bu teknik detaylar bir daha yakıt alırken arabayı çalışır konumda bırakmamanızı sağlayacak.

İşte, kontak kapatmanın önemi…

Kontak kapatmanın ilk önemli herkesin de tahmin ettiği gibi güvenliktir. Araç çalışırken yakıt sistemi ve elektrik aksamı da aktif olduğundan yakıt istasyonlarında kıvılcım çıkma olasılığına karşı riskleri azaltır ve yangın güvenliğini sağlar.

Güvenlik dışındaki önemi ise yakıt göstergesinin doğru çalışmasıdır. Çoğu model araçlarda, yakıt pompası çalışırken yakıt seviyesi, sensörler tarafından okunur. Bu sebeple kontak açıkken yapılan yakıt alımı, aracın yakıt göstergesinde yanlış bilgilerin gösterilmesine neden olabileceğinden kontağın kapalı olması gerekir.