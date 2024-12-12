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Haber Merkezi

Star TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Yalı Çapkını, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi büyülemeye devam ediyor.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı bu sevilen yapım, her geçen bölümde heyecanı artırmayı başarıyor.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde Abidin, annesiyle yüzleşiyor. Peki, hayatında neler değişecek?

Öte yandan Ferit ve Seyran çocuk planlarken gerçekle yüzleşiyor. Seyran’ın çocuğu olursa hayatından olabilir.

İşte Yalı Çapkını 87. Bölüm 2. Fragman…